Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информацию распространила служба «112».
Из-за непогоды 24 ноября закрыта трасса с 0-288 километр «Аркалык -Торгай», «Аулиеколь-Жолдама» 53-257 километр, «Торгай-Аралколь» с 0-182 километр. Сильная метель.
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