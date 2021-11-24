USD 429.73
EUR 481.6
RUB 5.76
  1. Home
  2. Новости
  3. Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Vinkmag ad

Информацию распространила служба «112».

Из-за непогоды 24 ноября закрыта трасса с 0-288 километр «Аркалык -Торгай», «Аулиеколь-Жолдама» 53-257 километр, «Торгай-Аралколь» с 0-182 километр. Сильная метель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане стремительно дорожают подержанные авто
Следующая новость

Директора школы оштрафовали на 19 миллионов тенге в Костанае