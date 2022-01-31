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Информация о закрытии трасс в Костанайской области

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Информацию о закрытии трасс в Костанайской области в своем инстаграмм аккаунте разместил руководитель управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

По информации управления, закрыты участки:

  • «Карасу-Большая Чураковка» (0-114 км);
  • «Койбагар-Карасу-Севастополь» (0-124 км).
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