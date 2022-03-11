Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информацию распространил КФ «Казавтожол».
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11 марта в 13:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:
1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377 (от гр. Карагандинской обл. до гр. Акмолинской обл.);
2. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-262 (от гр. Актюбинской обл. до п. Жаилма).
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