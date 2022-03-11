USD 509.8
EUR 562.87
RUB 4.29
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Vinkmag ad

Информацию распространил КФ «Казавтожол». 

11 марта в 13:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377 (от гр. Карагандинской обл. до гр. Акмолинской обл.);
2. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-262 (от гр. Актюбинской обл. до п. Жаилма).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Казахстане рекордно подорожало вторичное жилье
Следующая новость

Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли