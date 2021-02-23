Дополнено. Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информацию о закрытии трасс в Костанайской области распространил костанайский филиал «Казахавтодор».

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра и выпадение осадков в виде снега и ограниченной видимостью, с 7:30 23 февраля введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Костанай до гр. Акмолинской обл.);

2. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 252-377 (от гр. Карагандинской через г. Аркалык до гр. Акмолинской области).

Поступила дополнительная информация.

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра и выпадение осадков в виде снега и ограниченной видимостью, с 8:30ч., 23го февраля 2021г. введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог:

1. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ» 82-161 км (от г. Житикара до границы РФ);

2. КР-DS-2 «Денисовка-Аршалы-Комаровка» 0-96 км;

3. КР-26 «Объезд с. Мариновка» 0-9 км;

4. КР-27 «Житикара-Чайковский» 0-96 км.

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