Информация о закрытии трасс в Костанайской области

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усиление ветра и ограниченной видимостью, с 8:00 5 марта введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на участках автодорог:

1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 231-503 км (от границы Актюбинской области до г. Рудный»;

2. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ» 0-161 км (от п. Денисовка до гр. РФ);

3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-232 км (от г. Костанай до гр. Акмолинской области).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.