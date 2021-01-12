Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Уважаемые пользователи автодорог, в связи с плохой видимостью, с 11:30 12 января будет введено ограничение движения для всех транспортных средств в направлениях автодорог Республиканского значения:

1. А/д. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 386-729 (от п. Сарыколь до гр. СКО);

2. А/д. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-250 (от гр. СКО до п. Узунколь).

Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятных погодных условий.

Спасатели предупредили о наступлении сильных морозов.

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