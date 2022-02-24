USD 437.22
EUR 496.59
RUB 5.5
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Обновлённая информация о закрытии трасс в Костанайской области

Обновлённая информация о закрытии трасс в Костанайской области

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

Информацию распространила служба 112. 

24 февраля закрыты несколько направлений из-за сильной метели. .

    • Рудный-Фёдоровка
    • Тобол-Набережное
    • Айет-граница с РФ
    • Лисаковск-Арка
    • Раздольное-Аралколь
    • Аулиеколь-Смайловка
    • Житикара-Ливановка
    • Адаевка-Уркаш-Аралколь
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Казахстане предлагают изменить систему выплат алиментов
Следующая новость

Доллар по 459 тенге в обменниках. KASE отложила начало торгов