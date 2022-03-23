Информация о закрытии трассы в Костанайской области

Участки дорог республиканского значения закрыли из-за метели и плохой видимости в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган — Петропавловск, 252-340-й километры, участок граница Карагандинской области — Аркалык.

В 12.00 часов введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Жезказган — Петропавловск, 340-377-й километры, участок Аркалык — граница Акмолинской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.