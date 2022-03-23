Информация о закрытии трассы в Костанайской области

Участки дорог республиканского значения закрыли из-за метели и плохой видимости в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган — Петропавловск, 252-340-й километры, участок граница Карагандинской области — Аркалык.
В 12.00 часов введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Жезказган — Петропавловск, 340-377-й километры, участок Аркалык — граница Акмолинской области.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: