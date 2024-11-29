Сообщение распространила служба 112.

29 ноября с 17-00 в связи c ухудшением погодных условий (сильный туман), закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области: «Койбагор-Карасу-Севастополь» (0-62 км).

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