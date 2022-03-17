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Информация о закрытии трассы

Информацию распространила Служба «112».

Из-за сильной метели закрыта трасса «Аулиеколь-Жалдама-Аркалык-Торгай».

 

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