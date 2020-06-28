Информация о зараженных коронавирусом казахстанцах в Турции оказалась фейком

Представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал разъяснения по поводу того, как появилась информация о «заражении» коронавирусом 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Турцию, передает zakon.kz.

В сети появилась информация о том, что якобы 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталию, госпитализированы с коронавирусом. Эту информацию оставил один бизнесмен, живущий в Турции, в виде комментария в инстаграме под публикацией Динары Сатжан. Публика в инстаграме оказалась «готова» к такой сенсации и принялась бурно обсуждать это.

Журналист Михаил Козачков опубликовал скрин данного комментария у себя в телеграм-канале. Я с ним недавно разговаривал, вместе посмеялись. Оказывается он выдал эту информацию just for fun ????, — написал он на своей странице в Facebook.