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Информация о зараженных коронавирусом казахстанцах в Турции оказалась фейком

newvz.ru

COVID-2019 в Казахстане

20780 - зарегистрированно

12824 - выздоровевших

173 - летальных случаев

459 - в Костанайской области

Представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал разъяснения по поводу того, как появилась информация о «заражении» коронавирусом 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Турцию, передает zakon.kz.

В сети появилась информация о том, что якобы 55 казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталию, госпитализированы с коронавирусом. Эту информацию оставил один бизнесмен, живущий в Турции, в виде комментария в инстаграме под публикацией Динары Сатжан. Публика в инстаграме оказалась «готова» к такой сенсации и принялась бурно обсуждать это.
Журналист Михаил Козачков опубликовал скрин данного комментария у себя в телеграм-канале. Я с ним недавно разговаривал, вместе посмеялись. Оказывается он выдал эту информацию just for fun ????, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, это сообщение вызвало шквал звонков от СМИ с просьбой подтвердить или опровергнуть.

Я не поленился найти автора этого комментария, переговорил с ним, он не ожидал такого поворота событий — что его простой комментарий вызовет ажиотаж. Извинился за непроверенную информацию, — добавил Айбек Смадияров.

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