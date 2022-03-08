Информация об электроэнергии в Костанае

​План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 9 по 12 марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

9 марта 10:00 до 18:00 — ясли-сад № 61 по ул. Павлова 43, стоматология по ул. Алтынсарина 106. Спальный сектор: ул. Алтынсарина 106.

11 марта 10:00 до 18:00 — школа № 4, дом мебели «Арман», магазин «Ахчин Г», детский сад по ул. Каирбекова 349.

Спальный сектор: ул. Киевская 11, ул. Каирбекова 353/3, ул. Кубеева 4,6,8,10,12, пр. Кобланды Батыра 24,24/1,24 а.

11 марта 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. 1 Мая 223-294, 70/16,70/16а,262/1-262/8, 270/1-270/4, 272/1-272/5, 275/2-275/10, 277/1-277/17.

12 марта 10:00 до 18:00 — спальный сектор: пр. Абая 9.

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