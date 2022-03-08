USD 503.3
EUR 549.91
RUB 4.16
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация об электроэнергии в Костанае

Информация об электроэнергии в Костанае

Vinkmag ad

 

​План работ  Костанайской  Горэлектросети ТОО  «ЭПК-forfait» с 9 по 12  марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов. 

 

9  марта 10:00 до 18:00 — ясли-сад № 61 по ул. Павлова 43,  стоматология по ул. Алтынсарина 106. Спальный сектор: ул. Алтынсарина 106.

11   марта 10:00 до 18:00 — школа № 4, дом мебели «Арман», магазин «Ахчин Г», детский сад по ул. Каирбекова 349.

Спальный  сектор: ул. Киевская 11, ул. Каирбекова 353/3, ул. Кубеева 4,6,8,10,12, пр. Кобланды Батыра 24,24/1,24 а.

11  марта   10:00 до 17:30 — частный  сектор: ул. 1 Мая  223-294, 70/16,70/16а,262/1-262/8, 270/1-270/4, 272/1-272/5, 275/2-275/10, 277/1-277/17.

12   марта   10:00 до 18:00 — спальный  сектор:  пр. Абая 9.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Базовую пенсию отменят в Казахстане
Следующая новость

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум