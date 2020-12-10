Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

9 декабря в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 33 жителя г. Костанай, 16 — г.Рудный, 9 – г.Житикары, 6 – Костанайского района, 4 – Камыстинского района, 2 — Карасуского, и по 1 случаю в Карабалыкском, Аулиекольском и Алтынсаринском районах.

53 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 09 декабря зарегистрировано 6103 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 5084 человека.

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