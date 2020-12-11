Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

10 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 7 – Костанайского района, 5 – г.Лисаковск, 5 – Денисовского района, по 4 случая среди жителей Аулиекольского, Карабалыкского районов и г.Житикары, 3 – Камыстинского района, 2 – Сарыкольского района и по 1 случаю в Жангельдинском, Алтынсаринском и Б.Майлина районах.

33 обследованы по самообращению, 33 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 10 декабря зарегистрировано 6175 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 5281 человек.

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