Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

11 декабря в Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 33 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, 14 – г.Лисаковск, 2 – Костанайского района, 2 – Денисовского района и по 1 случаю в г.Аркалык, Карабалыкском, Камыстинском, Карасуском, Узункольском, Алтынсаринском и Б.Майлина районах.

54 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 11 декабря зарегистрировано 6249 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 5526 человек.

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