Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
11 декабря в Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.
Заболевшие: 33 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, 14 – г.Лисаковск, 2 – Костанайского района, 2 – Денисовского района и по 1 случаю в г.Аркалык, Карабалыкском, Камыстинском, Карасуском, Узункольском, Алтынсаринском и Б.Майлина районах.
54 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 11 декабря зарегистрировано 6249 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 5526 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области