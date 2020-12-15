Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
14 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.
Заболевшие: 31 житель г. Костанай, 16 – г.Рудный, 14 – г.Лисаковск, 4 – Аулиекольского района, 3 – Камыстинского района и по 1 случаю среди жителей г. Житикары, Карабалыкского, Узункольского, Мендыкаринского районов.
53 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 14 декабря зарегистрировано 6470 случаев COVID-19. Выписано с выздоровлением 6201 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области