Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

23 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 11 – г.Рудный, 7 – Карабалыкского района, 6 — Костанайского района, 4 – района им.Б.Майлина, 3 – Федоровского района, по 2 случая среди жителей Аулиекольского района и г.Аркалык, по 1 случаю г.Житикары, Денисовского, Камыстинского, Мендыкаринского районов.

49 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью, по прибытию авиатранспортом с Египта.

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 23 декабря зарегистрировано 7073 случая COVID-19.

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