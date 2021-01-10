USD 418.96
EUR 512.89
RUB 5.63
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Vinkmag ad

09 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 31 житель г. Костанай, 14 – г. Рудный, 6 – Карабалыкского района, 5 – г.Житикары, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 1 случая среди жителей Амангельдинского и Узункольского районов.
52 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 09 января 2021г зарегистрировано 8105 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7326.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Наблюдатель из Костаная рассказал, как проходят выборы