Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

09 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 31 житель г. Костанай, 14 – г. Рудный, 6 – Карабалыкского района, 5 – г.Житикары, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 1 случая среди жителей Амангельдинского и Узункольского районов.
52 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 09 января 2021г зарегистрировано 8105 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7326.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области