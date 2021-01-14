Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

13 января в Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 34 жителей г. Костанай, 17 – г. Рудный, 8 – г.Лисаковск, 6 – г.Житикары, по 3 случая среди жителей Костанайского, Денисовского, Мендыкаринского районов.

61 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 13 января 2021г зарегистрировано 8379 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7535.

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