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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
13 января в Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.
Заболевшие: 34 жителей г. Костанай, 17 – г. Рудный, 8 – г.Лисаковск, 6 – г.Житикары, по 3 случая среди жителей Костанайского, Денисовского, Мендыкаринского районов.
61 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 13 января 2021г зарегистрировано 8379 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7535.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области