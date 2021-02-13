Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

12 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 16 — г.Рудный, 8 – г.Житикары, по 4 случая среди жителей г.Лисаковск, Мендыкаринского и Костанайского районов, по 2 случая – Карасуского, Алтынсаринского и Федоровского районов.

59 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 февраля 2021г зарегистрировано 11287 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9766.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.