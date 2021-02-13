Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

12 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 16 — г.Рудный, 8 – г.Житикары, по 4 случая среди жителей г.Лисаковск, Мендыкаринского и Костанайского районов, по 2 случая – Карасуского, Алтынсаринского и Федоровского районов.
59 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 февраля 2021г зарегистрировано 11287 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9766.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области