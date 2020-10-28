Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

27 октября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19.
Заболевшие: 2 жителя г. Костанай, 1- г.Житикары, 2 – г.Лисаковск, 1 – Карасуского района, 1 – Карабалыкского района.
3 обследованы по самообращению, 2 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Кайрак» и «Желкуар», 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. 1 в целях эпиднадзора, при экстренной госпитализации в стационар. 3 с симптомами заболевания, 4 — бессимптомные.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 27 октября зарегистрировано 3601 случай COVID-19, выписаны с выздоровлением 3187 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области