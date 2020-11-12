Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

11 ноября в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19.

Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 10 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 6 – Костанайского района, 1 – Камыстинского района.

49 обследованы по самообращению, 3 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 11 ноября зарегистрировано 4107 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3356 человек.

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