фото из открытых источников
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
12 ноября в Костанайской области зарегистрировано 53 случая COVID-19.
Заболевшие: 29 жителей г. Костанай, 8 – г.Рудный, 2 – г.Аркалык, 4 – Аулиекольского района, 4 – Федоровского района, 2 – Костанайского района, 2- Житикаринского района, 1–Камыстинского района, 1 – Сарыкольского района.
34 обследованы по самообращению, 11 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 12 ноября зарегистрировано 4160 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3356 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области