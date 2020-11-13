Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

12 ноября в Костанайской области зарегистрировано 53 случая COVID-19.

Заболевшие: 29 жителей г. Костанай, 8 – г.Рудный, 2 – г.Аркалык, 4 – Аулиекольского района, 4 – Федоровского района, 2 – Костанайского района, 2- Житикаринского района, 1–Камыстинского района, 1 – Сарыкольского района.

34 обследованы по самообращению, 11 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 12 ноября зарегистрировано 4160 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3356 человек.

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