Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

17 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19.

Заболевшие: 23 жителей г. Костанай, 22 – г.Рудный, 5 — Житикаринского района, 3– Карабалыкского района, 3 – Денисовского района, 1 – Алтынсаринского района, 1- района Б.Майлина.

38 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 – с профилактической целью (завозные случаи), 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 17 ноября зарегистрировано 4430 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3382 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.