Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
17 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19.
Заболевшие: 23 жителей г. Костанай, 22 – г.Рудный, 5 — Житикаринского района, 3– Карабалыкского района, 3 – Денисовского района, 1 – Алтынсаринского района, 1- района Б.Майлина.
38 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 – с профилактической целью (завозные случаи), 5 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 17 ноября зарегистрировано 4430 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3382 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области