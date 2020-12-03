Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

2 декабря в Костанайской области зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.
Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 21 – г.Рудный, 10 – Костанайского района, 10 – Житикаринского района, 6 – г.Лисаковск, 4 – Денисовского района, 2 – Камыстинского района, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Мендыкаринского района, 1 – Наурзумского района.
61 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 60 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 02 декабря зарегистрировано 5554 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 3967 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области