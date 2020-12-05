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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

фото www.gazeta.ru

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4 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 87 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.

Заболевшие: 44 жителя г. Костанай, 16 — г.Рудный, 13 – района им.Б.Майлина, 4 – г. Житикары, по 2 случая в г.Лисаковск, Карасуском и Мендыкаринском районах, и по 1 случаю в г. Аркалык, Аулиекольском, Узункольском, Алтынсаринском районах.
59 обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 – с профилактической целью (перед поступлением на вахту), 4 в целях эпид.надзора.

Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 29 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 04 декабря зарегистрировано 5726 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 4107 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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