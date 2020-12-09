Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

8 декабряв Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 13 — г.Рудный, 8 – г.Житикары, 7 – г.Лисаковск, 6 – Узункольского района, 4 – Карабалыкского района, 2 – Амангельдинского и по 1 случаю в Костанайском и Наурзумском районах.

54 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Желкуар», 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 08 декабря зарегистрировано 6030 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 4817 человек.

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