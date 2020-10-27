Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

26 октября в Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19.

Заболевшие: 1 житель г. Костанай, 1- г.Житикары, 2 – г.Рудный, 2 – Карасуского района, 1 – Мендыкаринского района.

1 обследован по самообращению, 3 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Кайрак» и «Аят», 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. 4 с симптомами заболевания, 3 — бессимптомные.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 26 октября зарегистрировано 3594 случая COVID-19, выписаны с выздоровлением 3174 человека.

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