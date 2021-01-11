Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

10 января в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 15 – г. Рудный, 7 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей г.Лисаковск и Денисовского района, 3 – района им.Майлина, 2 – Алтынсаринского района, по 1 случаю среди жителей г.Житикары и Мендыкаринского района.

54 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак».

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 10 января 2021г зарегистрировано 8168 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7341.

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