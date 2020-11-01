Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Костанайской области.

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

в Костанайской области.

31 октября в Костанайской области зарегистрировано 13 случаев COVID-19.

Заболевшие: 4 жителя г. Костанай, 2 – г.Рудный, 3- г.Житикары, 2 – Денисовского, 1 – Костанайского, 1 – Аулиекольского районов.

6 обследованы по самообращению, 7 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар» и «Кайрак».

Из числа инфицированных 5 с симптомами заболевания, 8 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 31 октября зарегистрировано 3641 случаевCOVID-19, выписано с выздоровлением 3207.

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