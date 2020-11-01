Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Костанайской области.

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции
в Костанайской области.
31 октября в Костанайской области зарегистрировано 13 случаев COVID-19.
Заболевшие: 4 жителя г. Костанай, 2 – г.Рудный, 3- г.Житикары, 2 – Денисовского, 1 – Костанайского, 1 – Аулиекольского районов.
6 обследованы по самообращению, 7 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар» и «Кайрак».
Из числа инфицированных 5 с симптомами заболевания, 8 — бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 31 октября зарегистрировано 3641 случаевCOVID-19, выписано с выздоровлением 3207.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области