Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции от костанайского оперштаба

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

15 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 11, Рудный — 9, Карабалыкский и Карасуский районы по 2, Аулиекольский, Камыстинский, Костанайский и Узункольский районы по 1

20 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.

Из числа инфицированных, 18 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 апреля 2021г зарегистрировано 14307 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13008.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.