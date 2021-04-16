Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции от костанайского оперштаба

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
15 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 11, Рудный — 9, Карабалыкский и Карасуский районы по 2, Аулиекольский, Камыстинский, Костанайский и Узункольский районы по 1
20 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.
Из числа инфицированных, 18 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 апреля 2021г зарегистрировано 14307 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 13008.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области