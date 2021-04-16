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Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции от костанайского оперштаба

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

15 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 11, Рудный — 9, Карабалыкский и Карасуский районы по 2, Аулиекольский, Камыстинский, Костанайский и Узункольский районы по 1

20 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.

Из числа инфицированных, 18 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 апреля 2021г зарегистрировано 14307 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13008.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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