Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
19 декабря в Костанайской области зарегистрировано 66 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.
Заболевшие: 28 жителей г. Костанай, 14 – г.Рудный, 14 – г.Житикары, 9 – Мендыкаринского района и 1 Сарыкольского района.
45 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар», 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 19 декабря зарегистрировано 6811 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6538 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области