Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

19 декабря в Костанайской области зарегистрировано 66 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 28 жителей г. Костанай, 14 – г.Рудный, 14 – г.Житикары, 9 – Мендыкаринского района и 1 Сарыкольского района.

45 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар», 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 19 декабря зарегистрировано 6811 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6538 человек.

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