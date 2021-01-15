Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

14 января в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 9 – Костанайского района, 5 – Федоровского района, по 4 случая среди жителей г. Рудный, г.Лисаковск, Мендыкаринского и Денисовского районов, 3 – района им. Майлина, по 2 случая среди жителей г.Аркалык и Амангельдинского района, 1 – Карасуского района.

61 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 14 января 2021 зарегистрировано 8452 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7589.

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