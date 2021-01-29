Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в оперативном штабе.

28 января в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.

Заболевшие: 65 жителей г. Костанай, 18 — г.Рудный, 8 – Мендыкаринского и им.Майлина районов, района, 7 – Денисовского района, 6 – г.Житикары, по 5 случаев среди жителей Алтынсаринского, Костанайского и Узункольского районов, по 3 случая _ Аулиекольского района и Г.Лисаковск, по 2 случая — Карабалыкского и Сарыкольского районов.

115 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профцелью при пересечении государственной границы.

Из числа инфицированных 107 с симптомами заболевания, 30 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 28 января 2021 зарегистрировано 10009 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8630.

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