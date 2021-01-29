Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в оперативном штабе.
28 января в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.
Заболевшие: 65 жителей г. Костанай, 18 — г.Рудный, 8 – Мендыкаринского и им.Майлина районов, района, 7 – Денисовского района, 6 – г.Житикары, по 5 случаев среди жителей Алтынсаринского, Костанайского и Узункольского районов, по 3 случая _ Аулиекольского района и Г.Лисаковск, по 2 случая — Карабалыкского и Сарыкольского районов.
115 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профцелью при пересечении государственной границы.
Из числа инфицированных 107 с симптомами заболевания, 30 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 28 января 2021 зарегистрировано 10009 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8630.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области