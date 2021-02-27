Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
26 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,52%.
Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, по 2 в г.Аркалык, Карасуском и Карабалыкском районах, по 1 в Денисовском и Сарыкольском районах, 6 в Костанайском и 3 в Мендыкаринском районах.
48 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профилактической целью.Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 февраля 2021г зарегистрировано 12249 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10827
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области