Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

26 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,52%.

Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, по 2 в г.Аркалык, Карасуском и Карабалыкском районах, по 1 в Денисовском и Сарыкольском районах, 6 в Костанайском и 3 в Мендыкаринском районах.

48 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профилактической целью.Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 февраля 2021г зарегистрировано 12249 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10827

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