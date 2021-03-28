Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции
в Костанайской области.
27 марта в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, Аулиекольский — 5, г.Рудный — 3, Амангельдинский, Камыстинский, Карасуский, Костанайский, Сарыкольский районы по 2, Денисовский и Житикаринский районы по 1.
29 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 27 марта 2021г зарегистрировано 13670 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12181.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области