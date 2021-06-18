Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

17 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Рудный — 6, Аулиекольский район – 3, Денисовский район – 3, по 2 случая в Карабалыкском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в г.Аркалык и районе им.Б.Майлина.

24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 17 июня 2021г. зарегистрировано 16352 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 15941 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.