Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
17 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Рудный — 6, Аулиекольский район – 3, Денисовский район – 3, по 2 случая в Карабалыкском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в г.Аркалык и районе им.Б.Майлина.
24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 17 июня 2021г. зарегистрировано 16352 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 15941 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области