Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области на 1 января

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

01 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 5 – г.Житикары, 5 – Карабалыкского района, по 3 случая – Алтынсаринского, Костанайского районов, 2 – Узункольского района.

46 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью по прибытию с Египта.

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 01 января 2021г зарегистрировано 7623 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7254.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.