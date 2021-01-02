Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области на 1 января

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
01 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 5 – г.Житикары, 5 – Карабалыкского района, по 3 случая – Алтынсаринского, Костанайского районов, 2 – Узункольского района.
46 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью по прибытию с Египта.
Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 01 января 2021г зарегистрировано 7623 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7254.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области