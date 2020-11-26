Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
25 ноября в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,3%.
Заболевшие: 31 житель г. Костанай, 12 – г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 2 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 2 – Камыстинского района, 2 – Мендыкаринского района, 1 – г.Лисаковск, 1 – Сарыкольского района, 1 – Узункольского района, 1 – района Б.Майлина.
44 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 25 ноября зарегистрировано 4976 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3759 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области