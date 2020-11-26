Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

25 ноября в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,3%.

Заболевшие: 31 житель г. Костанай, 12 – г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 2 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 2 – Камыстинского района, 2 – Мендыкаринского района, 1 – г.Лисаковск, 1 – Сарыкольского района, 1 – Узункольского района, 1 – района Б.Майлина.

44 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 25 ноября зарегистрировано 4976 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3759 человек.

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