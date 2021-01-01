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Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

фото www.gazeta.ru

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

31 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 22 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 5 – Костанайского района, 4 – Карасуского района, и по 1 случаю Федоровского, Денисовского, Карабалыкского районов.
45 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 40 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 31 декабря зарегистрировано 7563 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7254.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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