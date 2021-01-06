Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

05 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 56 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 12 – г.Рудный, 4 – Карабалыкского района, по 3 случая среди жителей Денисовского, Мендыкаринского, Сарыкольского районов, 2 случая Узункольского района, и по 1 случаю среди жителей г.Аркалык, г.Житикара, Алтынсаринского района.

49 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 6 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 января 2021г зарегистрировано 7853 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7284.

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