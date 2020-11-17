Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
16 ноября в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,3%.
Заболевшие: 27 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 7– Карабалыкского района, 5 — Житикаринского района, 3 – Алтынсаринского района, 3- Сарыкольского района, 1 – Аулиекольского района, 1 – Костанайского района, 1- Карасуского района.
41 обследованы по самообращению, 9 – с профилактической целью (завозные случаи), 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 16 ноября зарегистрировано 4372 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 3381 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области