Информация об эпидситуации в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

23 февраля в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.

Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 6 – Сарыкольского района, по 2 в Алтынсаринском и Денисовском районах, 1 –Житикаринского района.

44 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 23 февраля 2021 зарегистрировано 12053 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10566.

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