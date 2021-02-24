Информация об эпидситуации в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
23 февраля в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.
Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 6 – Сарыкольского района, по 2 в Алтынсаринском и Денисовском районах, 1 –Житикаринского района.
44 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 23 февраля 2021 зарегистрировано 12053 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10566.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области