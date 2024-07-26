Информация об отключении газа в Костанайской области

Информацию распространила пресс-служба АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с с 1 по 10 августа поставка природного газа будет прекращена всем категориям потребителей во всех населённых пунктах Костанайского, Алтынсаринского районов, в городе Тобыл, в посёлке Дружба, в микрорайоне Кунай и в жилом массиве Амангельды.

«Проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области. Рекомендуем предусмотреть возможность использования резервного вида топлива. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении компании.

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