Информация об отключении газа

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 16 августа по 30 августа 2021 года, поставка природного газа будет полностью прекращена следующим категориям потребителей:

1. Бытовым потребителям, проживающим в

— г. Рудный с 16 по 30 августа 2021 г.

— с. Майское, с. Набережное, с. Красносельское, с.Айет, с.Юбилейное с 19 по 29 августа 2021 г.,

2. Коммунально-бытовым и промышленным потребителям, находящимся в населенных пунктах: г.Костанай, г.Рудный, г.Тобыл, с.Майколь, с.Александровка, с.Алтын дала, с.Алтынсарино, с.Аманкарагай, Аракарагайское лесное хозяйство, с.Аулиеколь, с.Бозбек, с.Владимировка, с.Енбек, с. Жамбыл, с.Жуковка, с.Заречное, с.Коскудук, с.Красный Кордон, с.Малая Чураковка, с.Мичуринское, п.Октябрьский, с.Садовое, с.Садчиковка, с.Убаганское, с.Силантьевка, Убаганское лесничество, с.Щербаково, с.Майское, с.Набережное, п.Качар, с.Федоровка, с. Красносельский, с.Айет, с.Юбилейное.

3. Для бытовых потребителей населенных пунктов, указанных в п. 2, газоснабжение будет осуществляться из резервных мощностей Филиала.

Вместе с тем, всем группам потребителей рекомендуем предусмотреть возможность использования резервного вида топлива на случай возникновении непредвиденных ситуаций.

Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.

Сообщаем, что проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области в осенне-зимний период.

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