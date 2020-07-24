Информация об отключении горячей воды до 15 сентября в Костанае

В рамках реализации государственной программы «Дорожная карта занятости» ведётся реконструкция второго вывода 3 котельной. Работает подрядная организация «Интерстиль». С 27 июля до 15 сентября будет приостановлена подача ГВС по следующим адресам:

5 микрорайон: 1, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А;

ул.Арыстанбекова, 3/10.

Всего 23 жилых дома.

Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства.

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