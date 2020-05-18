Информация об отключении горячей воды в Костанае

ГКП «КТЭК» информирует о том, что в связи со строительством АО «Рудныйсоколовстрой» здания общежития и переносом тепловых сетей со строительной площадки, в период с 26 мая 2020 года до 01 июля 2020 года временно будет ограничена подача горячего водоснабжения близ расположенным жилым домам:

1. Ул. Баймагамбетова №181 (Медицинский колледж);

2. Ул. Баймагамбетова №183;

3. Ул. Толстого №67;

4. Ул. Гоголя №92;

5. Ул. Гоголя №92 (Медцентр «Мариям»)

Администрация ГКП «КТЭК» приносит извинения за причинённые неудобства.

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