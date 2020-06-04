Информация об отключении горячей воды в Костанае

ГКП «КТЭК» информирует о том, что 4 июня в связи с ремонтом задвижки на ВУ16-10 будет ограничена подача горячего водоснабжения. Всего 61 дом.

с 08:30 до 17:00 часов воды не будет по следующим адресам:

ул. В. Интернационалистов, 24;

ул. Карбышева, 43, 43Б, 43B,45, 47, 49,51, 53, 55;

5 мкр. 1, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 6-1, 6/2, 6/3A, 6-106, 6-106A, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-4A, 7-6, 7-8, 7-9, 7-9Б, 7-13, 8-14A,8-15;

ул. Арыстанбекова, 3/10;

ул. Баумана, 2A;

ул. Зеленая, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Спортивная, 8, 10,12, 29;

ул. Центральная, 11;

ул. Штабная, 13, 16;

ул. Гагарина, 35.

ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства.

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