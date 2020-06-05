Информация об отключении горячей воды в Костанае

ГКП «КТЭК» информирует о том, что 5 июня по причине установки заглушек на трубопроводе будет ограничена подача горячего водоснабжения в Костанае. Всего 23 дома.

с 08:00 до 20:00 часов воды не будет по следующим адресам:

ул. Строительная, 2, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 12,10, 10A, 14,16

ул. Карбышева, 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15,17, 19, 21

ул. Чернышевского, 68

ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства.

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