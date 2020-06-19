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Информация об отключении горячей воды в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

16351 - зарегистрированно

10139 - выздоровевших

105 - летальных случаев

258(+11) - в Костанайской области

ГКП «КТЭК» информирует об отключении горячего водоснабжения в Костанае. Всего 2 дома.

ТОО «АлматыСтрой» выполняет работы по реконструкции улицы Пушкина в границах улицы Дзержинского — улицы Бородина, в этой связи с 19
июня по 10 июля без горячего водоснабжения останутся два дома по улице Бородина 107 и улице Пушкина 175.

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